Российская артиллерия пресекла перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Группировка войск «Днепр» обеспечивает контроль островной зоны одноименной реки на каховском направлении. сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кадрян, пишет ТАСС.

«На каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника», — рассказал он.



Российская артиллерия продолжила наносить удары по плавсредствам ВСУ, пытающимся высадиться на левом берегу Днепра.

До этого в Минобороны сообщили, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ.

Незадолго до этого группировка «Восток» сорвала попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в Донецкой народной республике.