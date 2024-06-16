Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у побережья Йемена

Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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В сообщении указывается, что инцидент произошёл в 40 морских милях к югу от йеменского города Аль-Муха. Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

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