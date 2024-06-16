«Саммит мира» высказался по Запорожской АЭС

В проекте итогового коммюнике мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке включен пункт о передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщает Reuters.

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Агентство узнало, что делегаты готовятся подписать документ, в котором указано, что украинские АЭС «должны работать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под его наблюдением».

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скомпрометирован на Запорожской АЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

9 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Крыма несут угрозу для ЗАЭС. По его словам, ракеты, запускаемые украинской армией в сторону южных регионов России, пролетают в том числе над атомными реакторами, представляя большие риски для безопасности станции.