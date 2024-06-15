В России назвали число вовлеченных в конфликт на Украине стран НАТО

Около 20 стран НАТО вовлечены в конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«На самом деле с РФ воюют около 20 стран, те, которые входят в НАТО, поддерживают Украину, поставляют оружие. Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», — поведал сенатор.



Таким образом Цеков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что участники саммита по Украине в Швейцарии не воюют с Россией.