Названо условие окончания боевых действий на Украине за месяц

Боевые действия на Украине прекратятся, когда Запад полностью прекратит помогать Киеву, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, решение завершить боевые действия принимают политики.

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Реально боевые действия на Украине прекратятся, когда Запад полностью прекратит помогать Киеву. Я уверен, что боевые действия в таком случае закончатся через месяц, я в этом уверен, и Киев попросит мира, — заявил он.



Матвийчук добавил, что, по словам президента России Владимира Путина, как только Украина и Запад выполнят его условия, то он даст команду прекратить движение российских войск. Это его заявление упреждает саммит в Швейцарии по Украине.

По идее, там нам должны были предъявить ультиматум, вернуться на позиции 1991-го. Но нас никуда не пригласили. А тут наш фактически ультиматум — выполняйте условия России, Путин выбил из их рук козырь, — считает Матвийчук.



Президент РФ ранее предложил перед началом мирных переговоров полностью вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В ответ на это шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин не вправе диктовать Киеву условия мира. Американский министр также призвал вывести российские войска с «суверенной» территории Украины.