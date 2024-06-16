ЦАХАЛ заявил о введении ежедневной тактической паузы в боях на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях ежедневной тактической паузы в военных действиях на юге Газы с 08:00 до 19:00.

Отмечается, что пауза будет введена в секторе Газа в районе дороги, которая ведёт от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин.

«С 08:00 до 19:00 каждый день до дальнейшего уведомления будет действовать тактическая пауза в военных действиях», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что семь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боестолкновений с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.