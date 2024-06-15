Истребители F-16, которые западные партнеры планируют передать Украине, будут уничтожены на открытых аэродромах, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее ряд стран пообещал Украине поставки самолетов различных типов. Кроме того, были достигнуты договоренности по обучению украинских пилотов на территории европейских государств.

«Вопрос в том, где они [истребители] будут находиться. Если под землей будут выстроены бункеры, то это одно дело, а если на земле, они будут уничтожены», — пояснил Стариков.



По его словам, на протяжении последних лет украинские военные аэродромы постоянно подвергаются ракетным ударам, что делает их непригодными для базирования западных самолетов.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли: любая военная техника, поставленная на Украину западными партнерами Киева, будет уничтожена.