США нанесли удар по верховному главарю ИГИЛ

Американские войска 31 мая нанесли удар по Сомали, чтобы ликвидировать верховного лидера террористической группировки ИГ* Абдулкадира Мумина.

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Об этом сообщает NBC.

По информации телекомпании, авиаудар по боевикам ИГ был нанесён в 81 км от города Босасо. Известно, что три террориста были ликвидированы.

Подтверждения гибели Мумина у военных США нет.

Ранее в США задержали восемь выходцев из Таджикистана за связь с ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.