В составе группы иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер, рассказал взятый в плен российскими солдатами военнослужащий ВСУ Юрий Водян. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, во время обучения на полигоне он заметил молодого парня, подкачанного, невысокого роста.

«Я спрашиваю: «Кто это?» А это [ответили сослуживцы] из США стриптизер приехал деньги зарабатывать», — пояснил пленный.



Ранее Водян сообщил, что в боевых действиях на стороне ВСУ активно участвовали польские и американские военные.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, на стороне ВСУ предпринимает участие в боевых действиях большое количество наемников из США, Великобритании, Польши, Германии, Грузии и ряда других стран.

Значительная часть из них, отметили в ведомстве, была уничтожена в 2022-2024 годах.