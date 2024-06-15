Генштаб ВСУ назвал направление с наиболее напряженной ситуацией

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что сейчас наиболее напряженная ситуация на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале генштаба.

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«Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.) направлении», — заявили в генштабе.



6 июня в украинском Генштабе заявляли, что наиболее тяжелая ситуация для ВСУ сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях в ДНР.

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14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.