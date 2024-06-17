СМИ: ВС России нанесли авиаудар по Харькову

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в Telegram. Сообщается, что мэр города подтвердил, что был нанесен удар авиабомбой.

16 июня взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине. 15 июня российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники.

Днем ранее российские военнослужащие нанесли удар по мосту, расположенному в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области. Переправа использовалась для подвоза боеприпасов артиллерии ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.