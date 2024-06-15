В пропавший у Крыма американский беспилотник ударила молния

Вероятной причиной инцидента с беспилотным разведчиком ВМС США MQ-4C Triton стал удар молнии в аппарат. Напомним, беспилотник подал сигнал бедствия над международными водами Черным морем недалеко от Крыма.

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"Обычное дело, когда после попадания молнии летательный аппарат уходит домой. Есть наш пример - Су-34, вернувшийся на базу без половины киля", - пишет канал Воевода вещает.



При этом специалисты канала Русское оружие не исключают воздействия на дрон СВЧ-излучения. В ответ на интенсивные полеты беспилотных разведчиков у российских границ их операторам посулили неприятные сюрпризы в виде неисправностей и проблем со связью.

Занимавшийся разведкой у Крыма БПЛА США подал аварийный сигнал

Современные средства радиоэлектронной борьбы вполне в состоянии организовать такие неприятности - в марте российская система "Красуха" посадила американский БПЛА Reaper в Польше.

Triton - морская версия высотного БПЛА-разведчика RQ-4 Global Hawk. По данным производителя, в варианте для ВМС усилены конструкция планера, антиобледенительная система и защита от молний. Именно Triton появился над Черным морем совсем недавно. До этого следить за Россией с базы Сигонелла на Сицилии летали "общевойсковые" Global Hawk.