Морпех "Фима" час полз к танку ВСУ и забросил в люк взрывчатку

Канал RT снял фильм о двух друзьях морских пехотинцах 155 гвардейской бригады ТОФ. Один из них, боец с позывным "Фима", рассказал, как он сумел подбить танк ВСУ очень рискованным способом.

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Украинский танк долго обстреливал дом, где укрывались морпехи. В итоге им удалось "разуть" его, подбив гусеницу. Экипаж сбежал из танка, а "Фима", решил добить его. Однако в домах, у которых стоял танк, находились бойцы ВСУ.

"Я поднял коптер, разведал всю обстановку, принял решение ползти к нему, - вспоминает морпех. - Зарядил шашку пластидом, тротилом, запал сделал. Стемнело, пацанов поставил, прикрывать - на окнах, откуда могут стрелять. Броник снял, каску, час я где-то полз, как змей. Там расстояние до него метров где-то 150 было. Дополз, поднялся прям в башню кинул шашку и все назад".



Напомним, ранее боевой товарищ "Фимы" с позывным "Чех", рассказал, как спасая икону, чудом уцелел, попав под удар кассетного боеприпаса.