ЧП с дроном США MQ-4C могло произойти из-за удара молнии

Беспилотный летательный аппарат ВМС США MQ-4C, занимавшийся разведкой у Крыма и подавший сигнал бедствия, мог попасть под удар молнии.

Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Ераносян. Однако это — не единственная версия произошедшего.

«Но некоторые источники делятся догадками, что против него могли отработать некие «СВЧ-лучи», которые способны вывести системы управления MQ-4C Triton из строя...» — цитирует эксперта «Аргументы и Факты».



Ранее сообщалось, что занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал у Сицилии.