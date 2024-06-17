Российский дрон "Перун" превзошел украинский беспилотник "Баба- Яга"

В Херсонской области у бойцов российской группировки войск "Днепр" появился новый сверхтяжелый ударно-транспортный дрон "Перун". Квадрокоптер способен перевозить до 200 килограммов груза и вооружен ручным противотанковым гранатометом.

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В первую очередь на разработанный беспилотник обратили внимание тыловики, снабжающие провизией бойцов на линии боевого соприкосновения.

"За одну ходку "Перун" способен доставить объем продовольствия для перевозки которого ранее требовалось провести 12-13 вылетов FPV-дронов", - рассказал начальник продовольственной службы полка с позывным Перец.



Новый аппарат способен не только оперативно доставлять на передовую грузы, но и выполнять различные функции: дрона-разведчика и корректировщика, воздушной системы РЭБ, проводить эвакуацию раненых и даже забрасывать в тыл врага десантные группы.

В качестве демонстрации возможностей нового беспилотника Минобороны РФ продемонстрировало кадры с испытаний, на которых "Перун" переносит по воздуху бойца в полной экипировке.

"На "Перуне" смонтировали установку ПТРК с управляемой ракетой и произвели выстрелы с земли и в воздухе. Корректировка ракеты в этом случае производится не на самой установке, а при помощи пульта дистанционного управления", - сообщает пресс-служба военного ведомства.



Кроме того, на беспилотнике планируют установить пулемет и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет. Вооружение позволит российскому дрону бороться с украинскими дронами и подавлять наземные огневые точки.

Необходимо отметить, что по тактико-техническим характеристикам российский "Перун" превосходит украинский дрон "Баба Яга", который является переделкой сельскохозяйственного гексакоптера Reactive Drone Agric RDE616. Дрон ВСУ способен нести заряды весом до 40-50 килограммов, тогда как "Перун" - 200 килограммов.