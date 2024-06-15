Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что американские и польские наёмники участвовали в штурмах российских позиций в ДНР.

«Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулемётчики, — передаёт слова украинца РИА Новости.



Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

При этом он подчеркнул, что у иностранных наёмников имелись привилегии по зарплате. Так, по его словам, украинский мобилизованный, находясь на линии боевого соприкосновения, получал около $3 тыс., а наёмники получали по $5-7 тыс.

Кроме того, как рассказал Водян, наёмники в любой момент могли уехать.

Ранее авиация России уничтожила иностранных наёмников и боевиков ВСУ под Харьковом.

Также в подполье сообщали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона.