Мобилизация: последние новости на сегодня 15 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 июня 2024, в материале «Рамблера».

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"Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи". Путин о героях СВО

Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками программы «Время героев», сообщает ТАСС.

Глава государства от имени всего руководства РФ обратился к героям специальной военной операции. Он заявил, что их считают членами большой семьи.

«Вы сказали о том, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам, и душу изливают. И вы сказали, что это несколько неожиданно», — обратился российский лидер к одному из участников встречи в ответ на его рассказ.

«Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально!», — отметил Путин.

Путин присвоил имя Леонова 389-му разведпункту спецназначения

Президент России Владимир Путин присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование, сообщает РИА Новости.

Теперь он будет именоваться «389-й разведывательный пункт специального назначения имени дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова».

Данный указ вступил в силу 14 июня.

В Минобороны рассказали, как танкисты совершенствуют на полигоне навыки боя

Российские танкисты совершенствуют навыки ведения боевых действий, сообщат РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Экипажи Т-90М «Прорыв» делают это в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие отрабатывают применение штатного вооружения боевых машин по ведения огня с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.

В составе экипажей оттачивают мастерство управления танка, выполняя контрольные упражнения с преодолением крутых спусков, подъёмов и участков маневрирования.