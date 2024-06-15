Спецоперация на Украине 15 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 июня 2024 года.

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Стало известно, когда Кременской район ЛНР будет освобожден от ВСУ

Зачистка территории Кременского района в ЛНР от противника произойдет в течение месяца-полутора, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

По его словам, осталось несколько населенных пунктов Кременского района, которые находятся в «серой зоне».

Когда Кременской район будет освобожден полностью, начнет восстанавливаться мирная жизнь. Парламентарий отметил, что это «последние населенные пункты» в ЛНР.

ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине за неделю

Армия России за минувшую неделю нанесла 19 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Минобороны.

Для этого применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования. Также использовались ударные беспилотные летательные аппараты. Были поражены объекты энергетики.

Также ударами были разрушены инфраструктура военных аэродромов, склады взрывчатых веществ и хранилища ракет Storm Shadow, цеха производства беспилотников, пункты временной дислокации противника и иностранных наемников.

Группировка "Восток" за неделю продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли до 965 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское ДНР. Армия России нанесла поражение скоплениям живой силы и техники.

Противник потерял до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 29 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии.