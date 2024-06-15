МО сообщило об уничтожении гаубицы М777 ВСУ в Запорожской области

Расчёт пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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В ведомстве отметили, что артиллеристы взаимодействуют с расчётами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

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Ранее группировка «Запад» за сутки нанесла поражение восьми украинским бригадам.

Также ВС России нанесли удары по украинским хранилищам с Storm Shadow.