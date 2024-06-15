$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Расчёт «Гиацинта-Б» поразил в Запорожской области американскую гаубицу М777 ВСУ

Расчёт пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

МО сообщило об уничтожении гаубицы М777 ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский

В ведомстве отметили, что артиллеристы взаимодействуют с расчётами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

Названа цель боев ВСУ за Часов Яр

Ранее группировка «Запад» за сутки нанесла поражение восьми украинским бригадам.

Также ВС России нанесли удары по украинским хранилищам с Storm Shadow.

Военные новости
Верховный суд
Минобороны России