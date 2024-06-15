Занимавшийся разведкой у Крыма БПЛА США подал аварийный сигнал

Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox.

Отмечается, что на подлёте к Италии беспилотник подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.

По данным ресурса, около 19:00 мск БПЛА совершил посадку на базе на Сицилии.

В начале июня американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 обнаружился к югу от Крымского моста, включив радиолокационный ответчик.