В США заявили о росте затрат на восстановление Украины

Власти США считают, что стоимость восстановления Украины после конфликта продолжает расти. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации, чье имя не называется.

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Представитель американских властей подчеркнул, что затраты на восстановление Украины продолжают расти. С таким заявлением он выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном участию президента США Джо Байдена в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

«Последняя оценка Всемирного банка составила 486 миллиардов долларов. Сейчас сумма, несомненно, больше, особенно учитывая ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины в последние недели», — отметил он.



Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины понадобится 486 миллиардов долларов. При этом, отмечается, что за 2022 и 2023 годы организация собрала на нужды страны 1,0038 миллиарда долларов.