На всей территории Украины включились сирены воздушной тревоги
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Первым в красную зону на карте тревог попала украинская столица: в Киеве сирены включились в 02:11 мск. Затем предупреждение распространилась на всю территорию страны.
Накануне взрывы зафиксировали в столице Украины третий раз за день.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
До этого под удар Вооруженных Сил РФ попали склады с топливом аэропорта Борисполь под Киевом.
Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.