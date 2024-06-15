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Страны НАТО не договорились о ежегодном выделении Киеву 40 млрд евро

Министры обороны стран НАТО не смогли договориться о выделении Украине ежегодной помощи в €40 млрд. Об этом заявил Генсек блока Йенс Столтенберг, который уже несколько месяцев добивается так называемой долгосрочной поддержки для Киева. Тем временем, на полях саммита G7 Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение по безопасности на десять лет. На первый взгляд звучит многообещающе, но судя по формулировкам в документе, Вашингтон не собирается брать на себя новые обязательства.

Страны НАТО не договорились о ежегодном выделении Киеву 40 млрд евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Неутешительные результаты на поле боя подталкивают Запад к новым поставкам вооружений. Германия предоставила очередной пакет военной помощи. В перечне - реактивные системы залпового огня, ПВО, бронемашины для разминирования и «Леопарды». А вот пополнять арсенал Украины комплексами Patriot ФРГ больше не намерена. Глава минобороны страны Борис Писториус заявил, что немецкие запасы истощены и теперь «дело» за партнерами.

«Мы уже предоставили три системы Patriot. Больше мы ничего не можем сделать по этому вопросу. Теперь это ответственность наших партнеров. Я уверен, что они все сделают», - заявил Писториус.

Обсуждают в Европе и финансовую помощь Украине. На саммите «большой семерки» в Италии участники договорились о выплате еще $50 млрд, которые киевский режим получит за счет процентов с арестованных российских активов. В российском МИДе назвали эти намерения преступными и циничными. Против «накачивания» Украины деньгами и оружием выступают и простые американцы. Это подтверждают многочисленные опросы и военные эксперты.

«Это все реально чистое зло. Это то, что сейчас находится в демократической партии в Белом доме. Но это не простые американцы, потому что американцы как раз говорят - никакого финансирования больше. Желание всех американцев, у кого есть хоть какие-то моральные ценности, чтобы украинские организации перестали получать финансирование», - заверил экс-офицер армии США Скотт Беннет.

Но несмотря на гражданские волнения и в штатах и в Европе - альянс усиливает свою роль в поддержке Киева.

«Мы согласовали комплексный план того, как НАТО будет осуществлять скоординированную поддержку обеспечения безопасности Украины и организацию тренировочного процесса. Мы отправим 700 человек военного контингента осуществлять командование процессом обучения на военной базе в Висбадене и других странах НАТО, расположенных в восточных регионах альянса. НАТО продолжит тренировать армию Украины на территориях баз стран-союзников», - пообещал Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Однако, обязательство выделять по $40 млрд в год на оружие для Украины министры обороны стран НАТО не согласовали. Штаты не сдают позиции: президент Байден отметил, что сейчас цель США состоит в том, чтобы Украина «в будущем могла сама обеспечивать себя вооружениями и боеприпасами». Для этого, по его словам, США будут «работать с партнерами киевского режима над созданием мощных, жизнеспособных и устойчивых сил».

«Идут выборы в США и Байден очень хочет, чтобы от Украины не приходило негативных новостей. Он бы очень хотел, чтобы было как в Израиле, где он объявил о том, что есть мирный план, но Зеленский отказался. А от России нужно, чтоб она не наступала. Россия взяла и наступила под Харьковом, в ответ Соединенные Штаты разрешили бить по российской территории», - объяснил народный депутат Украины Олег Царев.

За помощь с беспилотниками - ответственность на себя взяли Нидерланды. На закупку дронов, в том числе с функцией вида от первого лица, выделили €60 млн. Решение было принято по итогам визита главы минобороны Нидерландов на Украину.

«Я во Львове. За моей спиной лежат сотни павших украинских солдат. В ходе визита я говорила о том, что нужно Украине», - написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в социальной сети Х.

Ну а Киев тем временем идет ва-банк. Методы мобилизации становятся все изощреннее. В Черновцах военкомат вместе с полицией провел облаву на торговые центры. До предела накалена обстановка и в Одессе. «Отлов» происходит прямо на магистралях. Люди пытаются бежать, укрывшись в автомобилях. В одной из фур вместо зерна пограничники обнаружили сразу 40 уклонистов. По сообщениям украинских СМИ, мужчины пытались сбежать в Молдавию. И это уже далеко не первая попытка пересечь границу, чтобы избежать отправки на фронт.

И апогей мобилизационного беспредела - сотрудники украинских военкоматов применяют силу к работникам скорой помощи. Конфликт между представителями ТЦК и медиками вылился в массовую драку. Все произошло в Одессе, и теперь, как говорят местные жители, город рискует остаться без медицинской помощи. Врачи и фельдшеры увольняются из-за опасения быть мобилизованными.

«Массовая драка между врачами скорой помощи и представителями ТЦК - это для меня лишний показатель агонии, потому что в любой момент сотрудник ТЦК может оказаться в ситуации, когда ему нужно обратиться к врачу скорой. Но здесь уже был другой вопрос - либо тебя самого отправят на передок, либо ты кого-то привезешь», - предположил эксперт Российского военного исторического общества Александр Макушин.

Под угрозой отправки на фронт и украинские спортсмены. Руководство футбольного клуба Первой лиги «Дружба» переживает, что команде могут выдать повестки. А министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что сборная Украины будет взята под особую охрану на чемпионате Европы по футболу. Но какая именно грозит опасность спортсменам - чиновница не уточнила. И только хрупкие жительницы Украины никуда не пытаются сбежать, а организовывают гражданские блокпосты. В одном из сел, встав стеной за своих родных, женщины дали отпор комиссарам.

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