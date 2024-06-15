В Кремле прокомментировали удары ВСУ по Шебекино

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины», — отметил Песков после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с предложениями по урегулированию кризиса.



Губернатор Гладков: в Шебекино шесть человек пострадали, девять машин повреждено

До этого Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По его словам, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

Песков также говорил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции украинских властей и их западных союзников на его инициативу по урегулированию конфликта.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.