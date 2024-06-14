Сунак: Украина сама решить, как использовать поставляемое ей оружия

Украина может сама решить, как использовать поставляемое ей оружие. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает «РИА Новости».

По его словам, Лондон не устанавливал Киеву в этом вопросе никаких ограничений.

«Наша работа заключается в том, чтобы дать им такие возможности, которые мы можем и в которых она нуждается», — сказал Сунак в ходе пресс-конференции на саммите G7 в Италии.



Напомним, что в последнее время на Западе активно обсуждается предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать иностранное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. Инициативу уже поддержали многие западные страны, в том числе США, Франция, Канада, Германия и Польша.