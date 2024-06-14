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Украинские Abrams получили фартуки и «Контакт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оснащать переданные США танки M1A1 SA Abrams дополнительной защитой от дронов-камикадзе. На фотографии доработанных машин обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Украинские Abrams получили фартуки и «Контакт»
© globallookpress.com

На снимках показана пара Abrams, которые получили блоки динамической защиты «Контакт» на верхней лобовой детали корпуса. Также машины оснастили резиновыми фартуками для защиты нижней лобовой детали от ударов FPV-дронами.

Борта и крышу башни танка прикрыли решетчатыми экранами, которые ранее встречались на других Abrams ВСУ. Подобные конструкции устанавливают для защиты от дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов.

Ранее в июне военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что танки семейства M1 Abrams, которые весят более 60 тонн, уступают российским машинам по маневренности.

В мае на Украине заметили бронеавтомобиль Senator с массивными решетчатыми экранами для защиты от дронов. Дополнительными конструкциями прикрыли крышу, борта, переднюю часть и корму машины.

Военные новости
Виктор Литовкин