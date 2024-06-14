Путин назвал число военных в зоне СВО

В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч военнослужащих России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне СВО у нас почти 700 тысяч человек», — сказал он на встрече с участниками программы «Время героев».



В декабре 2023 года Путин заявлял, что в зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч военных.

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Напомним, что президент РФ объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Он отмечал, что в планы РФ не входит оккупация страны, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.