Стало известно, где находятся самые боеспособные части ВСУ

Военный эксперт назвал возможное расположение самых боеспособных частей ВСУ
Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал возможное расположение самых боеспособных частей ВСУ. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению эксперта, лучшие части ВСУ еще ни разу не участвовали в боевых столкновениях. Он также считает, что сейчас эти части расположены во Львове и Киеве. При этом эксперт добавил, что эти части будут использованы исключительно в целях обороны.
«Скорее всего, боеспособность сохраняет достаточно многочисленный корпус, созданный для обороны Киева и Львовского района. Он насчитывает 10–12 бригад, которые в боях еще не участвовали. Скорее всего, это бригады нацгвардии во Львове и Киеве», — заявил он.
Помимо этого Матвийчук заявил, что боевые части ВСУ плохо подготовлены и не хотят участвовать в боевых столкновениях.
«Среди боевых частей, скорее всего, все демотивированы, потрепаны, воевать не хотят. А новички, новобранцы плохо подготовлены, тоже не хотят воевать. Самыми боеспособными остаются те, кто в боях не участвовал», — добавил он.
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