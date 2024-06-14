G7 обвинила Россию в использовании "химических веществ" против ВСУ

Лидеры стран Группы семи (G7) обвинили Россию в применении "химических веществ" против украинских военных. Об этом говорится в итоговом документе завершающегося в Италии саммита G7.

"Мы глубоко озабочены <…> сообщениями об увеличении числа случаев применения Россией химических веществ против украинских сил", - говорится в заявлении.



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Ранее постпредство РФ при ОЗХО обратило внимание на то, что Россия уничтожила все свои запасы отравляющих веществ и обвинения в ее адрес в применении химоружия безосновательны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также называла спекуляциями обвинения в адрес России в якобы использовании химического оружия против Вооруженных сил Украины.