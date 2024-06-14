Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

\«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил, где заслушал доклады руководящего состава ВКС о выполняемых задачах родами войск Воздушно-космических сил», — пишет ведомство. Также ему показали работу самолетов Су-34, которые применяют авиабомбы с унифицированным модулем. Ura.Ru

Кроме этого, Белоусову представили работу группы управления беспилотниками, которая при помощи искусственного интеллекта обнаруживает и распознает объекты противника. Говорит Москва