Число дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) резко увеличилось на линии соприкосновения в Запорожской области, властям удается быстро вернуть в подразделения около трети сбежавших. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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"На запорожском фронте резко начало расти число дезертиров в ВСУ. Показательно, что дана команда не акцентировать на этом внимание, сильно не наказывать самовольно оставляющих подразделения, а просто их ловить и возвращать. В краткосрочный период, за две недели, удается вернуть не больше трети сбежавших", - сказал Рогов.



По его словам, дезертировавшие военнослужащие ВСУ чаще всего пытаются скрываться у родственников и знакомых.