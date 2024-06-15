Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали со своих позиций в районе населенного пункта Ямполь, "прихватив" оружие и военную технику. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций вооруженными формированиями Украины. Украинские боевики бежали, прихватив с собой вооружение и военную технику", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.



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Собеседник агентства уточнил, что беглецов остановили заградотряды ВСУ, "частично" вернув их на позиции.