Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом, сообщили в силовых структурах. Деловая газета «Взгляд»

О потерях среди украинских силовников пока не сообщается. Российская газета

Ранее стало известно, что российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, после ракетной атаки на турбазе, где было расквартировано более 500 украинских солдат, начался пожар. Lenta.ru