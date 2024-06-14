Воевавший в рядах ВСУ испанский наемник-дезертир погиб на Украине

Морской пехотинец Военно-морских сил (ВМС) Испании, объявленный дезертиром, погиб в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Об этом сообщает газета Vanguardia со ссылкой на ВМФ.

По данным издания, погибшим является солдат Серджио Антолин Сунсунеги. Он служил в морской пехоте Терсио де Армада (TEAR). В сентябре 2023 года он попросил трехмесячный отпуск для ведения собственного бизнеса. Военному дали разрешение 27 сентября — вернуться в подразделение он должен был 26 декабря, но не сделал этого. После неоднократных вызовов солдата объявили дезертиром.

Гражданская гвардия начала расследование, чтобы установить местонахождение сбежавшего военного. Выяснилось, что он вступил в ВСУ. Недавно испанский наемник погиб в боях с российскими подразделениями.

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Позже, когда стало известно о смерти Сунсунеги, в родном городе наемника Лос-Корралес-де-Буэльна городской совет выразил семье погибшего свои соболезнования в связи с ситуацией.