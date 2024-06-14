Пентагон прокомментировал планы по расширению НАТО

Североатлантический альянс не планирует дальнейшего расширения, в ближайшем будущем таких планов не будет. Об этом заявил глава Пентагона и глава Министерства обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав Минобороны стран — членов НАТО, сообщает ТАСС.

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«Я не вижу никакого желания или признаков того, что мы будем заниматься расширением в какой-то момент в ближайшем будущем», — подчеркнул глава американского военного ведомства.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает план президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине мирным. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать военную помощь Украине.