Пентагон заявил о прогрессе в убеждении стран передать Patriot Украине

Соединенные Штаты добились прогресса в убеждении некоторых других стран передать дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине, но не будут называть эти государства. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран - членов НАТО глава Пентагона Ллойд Остин.

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"И, знаете, мы добились прогресса. Мы продолжим напряженно работать над этим. И я дам возможность тем странам, которые предоставят [Киеву] эти средства, самим говорить за себя", - отметил он, комментируя прозвучавшие накануне высказывания президента США Джо Байдена о готовности пяти стран поставить Украине системы Patriot.