Глава МО Финляндии подтвердил создание в стране штаба сухопутных войск НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил создание в стране штаба сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы.

"Я рад сообщить, что все страны НАТО дали согласие на то, чтобы в Финляндии появилась штаб-квартира НАТО", - сказал он после встречи глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.



Министр отметил, что речь идет о штабе сухопутных войск.

Ранее финские СМИ сообщали, что штаб НАТО в странах Северной Европы создается в Миккели, расположенном примерно в 140 км от границы с Россией.