В России предрекли эскалацию в случае создания баз НАТО для помощи Киеву

Обстановка в регионе может обостриться, если НАТО реализует планы по созданию в Польше, Румынии и Словакии баз для поставок оружия Украине. Об этом заявил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, пишут «Известия».

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По его словам, осуществление таких планов вполне реально и подобные базы, а также военный персонал на них, становятся участниками конфликта и законной целью.

«Поскольку рядом с театром военных действий размещаются натовские военные, на текущий момент они осуществляют преимущественно координацию поставок, обеспечения тылов. Но, попадая в зону конфликта, они становятся его участниками и законной целью. Это нужно учитывать и западным правительствам, и наблюдателям», — заметил Никита Мендкович.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на территории стран-членов НАТО планируют создать три крупные военные базы в рамках «украинской миссии» для поставок оружия Киеву. Он также предупредил, что эти базы могут стать военными целями, если появятся в таких странах как Польша, Румыния и Словакии. При этом Венгрия, находящаяся неподалеку, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этой миссии НАТО, заверил премьер-министр страны.