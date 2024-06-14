В НАТО согласовали новый план поставок оружия ВСУ

Министры обороны стран НАТО согласовали план, в рамках которого управление поставками оружия Украине будет передано альянсу. Об этом сообщает ТАСС.

Окончательное решение о плане будет принято на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны альянса предварительно согласуют план по выделению Украине оружия на 40 миллиардов долларов в год.

Орбан рассказал о планах НАТО создать три базы для Украины

План предполагает, что поставки станут обязательными для всех членов НАТО, кроме Венгрии. Координировать поставки будут не страны по отдельности, а сам альянс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что на территории стран НАТО планируют создать три крупные военные базы для поставок оружия на Украину. По его мнению, эти базы могут стать военными целями, если появятся в Польше, Румынии или Словакии.