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Взрывы произошли в украинской столице

Взрывы произошли на территории столицы Украины третий раз за день. Об этом пишет издание «Страна.ua». Газета.Ru

Как пишет издание, в Киевской области была замечена работа ПВО «по дрону». RT на русском

Ранее российские военные ударили по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен в районе военного аэродрома. По его словам, была поражена часть, где ремонтируют и обслуживают самолеты ВСУ. Lenta.ru

Взрывы произошли в Киеве третий раз за день
© РИА Новости
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