Путин сообщил о подходе российских войск к Киеву в 2022 году

В тот момент, когда российские войска стояли у Киева, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководящим составом МИД России, пишет РИА Новости.

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24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Украина в ответ объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения. На фоне этого странами Запада были усилены антироссийские санкции.

Глава государства напомнил, что в феврале-марте 2022 года российские войска подошли к Киеву.

«Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было», - подчеркнул Владимир Путин



Напомним, что весной 2022 года на переговорах в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего мирного соглашения. Был прописан нейтральный статус Украины и ее отказ от размещения иностранных военных вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, но после этого переговоры были заморожены.