Путин указал на вину Киева в развязывании вооруженного конфликта

Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у ДНР и ЛНР права объявить о своей независимости. При этом, по его словам, Киев развязал против них войну, передает ТАСС.

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Сейчас глава государства проводит совещание с руководящим составом МИД России. В ходе переговоров президент назвал действия Украины «агрессией».

«РФ не начинала войну на Украине, это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия», - подчеркнул Путин.



Вопрос о праве у указанных республик объявить о своей независимости «не может быть по-другому даже рассмотрен», заявил глава РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» в населенном пункте Карловка, расположенном на территории Донецкой народной республики.