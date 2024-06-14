Путин указал на вину Киева в развязывании вооруженного конфликта
Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии у ДНР и ЛНР права объявить о своей независимости. При этом, по его словам, Киев развязал против них войну, передает ТАСС.
Сейчас глава государства проводит совещание с руководящим составом МИД России. В ходе переговоров президент назвал действия Украины «агрессией».
«РФ не начинала войну на Украине, это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия», - подчеркнул Путин.
Вопрос о праве у указанных республик объявить о своей независимости «не может быть по-другому даже рассмотрен», заявил глава РФ.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» в населенном пункте Карловка, расположенном на территории Донецкой народной республики.