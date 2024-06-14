Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять занимаемые позиции, несмотря на поступающую помощь от стран Запада. Об этом пишет журналист издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

© Газета.Ru

«К моему большому удивлению, огромные поставки американской военной помощи, которая за последний месяц уже поступила в подразделения украинской армии, не повлияли каким-либо существенным образом на ситуацию на фронте», — указал Подгурский.



По его словам, армия Украины продолжает отступление, в то время как тактика ВС РФ «тысяча порезов» позволяет вести активность на разных участках фронта.

Тактические удары России на линии соприкосновения вынудят ВСУ оставлять занимаемые рубежи обороны, предрек журналист.

18 мая испанская газета El Pais опубликовала материал о наступлении российских войск в Харьковской области, которое началось в мае. Авторы статьи обратили внимание, что после активизации боевых действий на данном участке фронта украинский кризис вошел в новую фазу. Они предупредили Киев о приближении «критических часов» в рамках конфликта.