Шойгу рассказал об информационной атаке на Россию

На армию, силовые структуры России, на ее народ идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака. Об этом заявил бывший министр обороны РФ, ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Газета.Ru

«Идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям — это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния», — подчеркнул он. RT на русском

По его словам, центры стратегической пропаганды, сегодня присутствуют в Таллине, Риге, Хельсинки и еще в четырех центрах в Европе. «Достаточно фразы — стратегическая пропаганда. Если их совместить, то мы получаем достаточно опасную для нашей страны структуру. Поэтому противопоставлять ей мы должны слаженную, организованную работу», — заметил секретарь Совбеза. Российская газета