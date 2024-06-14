Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военному объекту у аэропорта Жуляны в Киеве. Об этом Сергей Лебедев.

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Лебедев прокомментировал сообщения о взрыве в Киеве в результате удара ВС России. Он отметил, что проезд в сторону аэропорта Жуляны продолжительное время закрыт для мирных жителей.

В Киеве прогремели взрывы

«Прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны», — рассказал подпольщик. По его информации, через блокпост в районе аэропорта регулярно проезжают автомобили с правительственными номерами.



Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Киеве и Хмельницкой области утром 14 июня. Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в Киевской области также работают системы противовоздушной обороны.