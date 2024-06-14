Белоусов и Дюмин провели совместное совещание

Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям Минобороны, сообщили в военном ведомстве. Деловая газета «Взгляд»

Дюмин в ходе совещания отметил важность координации действий властей регионов РФ и бизнеса с Минобороны в области проектирования и производства беспилотников, средств РЭБ и других технологий. Газета.Ru

В свою очередь, Белоусов заявил, что регионы с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники и экипировки. RT на русском

В то же время глава оборонного ведомства констатировал необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества, особенно средств РЭБ и разведки. ТК «Звезда»