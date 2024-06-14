Российские силы ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео показан мост, по которому наносится удар. Согласно опубликованным кадрам, произошел мощный взрыв, а затем образовался столб черного дыма.

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Об ударе российских сил по мосту через Печенежское водохранилище стало известно 13 июня. Как отмечалось, украинские военные использовали сооружение для снабжения артиллерии. Мост был поражен истребителем-бомбардировщиком Су-34. Уточнялось, что в результате ракетного удара несколько пролетов сооружения ушли под воду.

Ранее войска России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. Сообщалось, что после удара от объекта пошел едкий желтый дым, что может говорить о поражении склада взрывчатых веществ.