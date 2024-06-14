«Грузинский национальный легион»* признан террористической организацией в РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал террористической организацией военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*, участвующее в боевых действиях на стороне Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ пишет РИА Новости.

«На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*… террористической организацией», - пояснили в ЦОС.



По данным ФСБ России, легион был создан в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины и в настоящее время является наиболее крупным формированием, комплектуемым по национальному признаку.

«Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения», - пояснили в спецслужбе.



Деятельность этой террористической организации запрещена на территории России, а ее членам могут быть предъявлены обвинения не только по ст. 359 «Наемничество» УК РФ, но и по статьям террористической направленности, уточнили в ФСБ России.

Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Также следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона»*.

* Запрещенная в России террористическая организация