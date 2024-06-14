Орбан заявил о планах НАТО создать крупные базы в ЕС для поставок оружия Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на территории стран-членов НАТО планируют создать три крупные военные базы для поставок оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

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По словам Орбана, альянс намерен поддержать Киев, создав «украинскую миссию НАТО». Он отметил, что НАТО хочет координировать передачу оружия Украине с помощью трех крупных баз.

Орбан предупредил, что эти базы могут стать военными целями, если появятся в странах, граничащих с Украиной, к примеру, в Польше, Румынии и Словакии. По словам политика, Венгрия, находящаяся неподалеку, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этой миссии НАТО.

Орбан назвал условие для мира на Украине

Ранее Орбан назвал заявления западных политиков о «российской угрозе» свидетельством подготовки Европы к войне. Как отмечал Орбан, Россия занята украинским кризисом, поэтому нелогично предполагать, что она решит напасть на страну НАТО. Также премьер Венгрии раскритиковал политиков, допускающих, что страны альянса могут помочь Украине, сбивая ракеты.