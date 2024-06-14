Военное руководство Украины приступило к наращиванию ударной группировки армии страны в районе города Волчанска, расположенного в Харьковской области, для последующего контрнаступления. Такое заявление сделал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, недалеко от харьковского населенного пункта Рубежное было обнаружено несколько мест сосредоточения украинских войск и техники. Специалист отметил, что именно отсюда командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрытно перебрасывает резервы под город Волчанск.

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Как сказал Марочко, целью украинских генералов является наращивание ударной группировки ВСУ на соответствующем участке фронта. При этом чаще всего они наращивают силы в ночное время суток и привлекают к этому процессу артиллерию, которая «ведет беспокоящий отвлекающий огонь» по позициям российских военнослужащих.

11 июня глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на севере региона продолжаются бои за город Волчанск. Но постепенно бойцы Вооруженных сил РФ занимают все больше территорий населенного пункта, добавил представитель властей.

До этого он сообщил о замедлении продвижения российских войск на севере Харьковской области. Ганчев уточнил, что операции на этом направлении застопорились после подтягивания сюда дополнительных резервов ВСУ.